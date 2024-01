Ko per S.Alessio e Spianate. Segromigno corsaro

Si è delineato il quadro della dodicesima giornata del campionato di Terza categoria. Nel girone B si sono giocati i tre posticipi del lunedì. Il Sant’Alessio ha perso in casa contro la Calcistica Popolare Trebesto per 6 a 3. Per i padroni di casa hanno segnato Franco, Marchi e Giammattei, per gli ospiti tripletta di Maftei e gol di Pananelli, Grida e Menichetti. Sconfitta casalinga invece per 4 a 0 per lo Spianate contro il Bargecchia. I versiliesi sono passati grazie alle reti di Ricci, Ansani e la doppietta di Lo Monaco. Corsara la Folgore Segromigno Piano che espugna con il risultato di 3 a 2 il campo dello Sporting Forte dei Marmi, grazie alla rete di Lorenzi e la doppietta di Obbligato. Al Forte dei Marmi non sono bastati i gol di Balduini e Maggi.

La nuova classifica: Morianese 30; Vorno 29; Valfreddana 27; Folgore Segromigno Piano 26; Sporting Forte dei Marmi 23; Stiava 19; San Lorenzo 18; Spianate 17; Aquila Sant’Anna 14; Bargecchia, Veneri 13; Atletico Marginone 11; Calcistica Popolare Trabesto, Farneta 10; Retignano 7; Sant’Alessio 1.

Sabato prossimo in entrambi i gironi si giocheranno le gare della tredicesima giornata.

Alessia Lombardi