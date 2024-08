Jazz Donna compie 20 anni. Tra echi catalani e poesia

Al via la ventesima edizione di Lucca Jazz Donna, il festival promosso dal Circolo Lucca Jazz che valorizza il talento femminile. Il primo appuntamento è per domani alle 21.15 nel chiostro di Santa Caterina, al Real Collegio. Sul palco Alice Innocenti, Eva Verde e la Montecatini City Band. Alice Innocenti, giovane cantante e arrangiatrice pistoiese, porta a Lucca la jazz poetry del suo primo album, “Nelumbo”. La jazz poetry è un filone poetico-musicale nato verso il secondo decennio del ‘900, in cui il mondo del jazz e della black music e quello della letteratura si influenzano a vicenda. Sul palco con Innocenti ci saranno Moraldo Marcheschi al sax, Michele Marini a clarinetto e sax, Tommaso Iacoviello a tromba e flicorno, Iacopo Fagioli al trombone, Fabio Salvi al pianoforte, Alessandro Antonini a contrabbasso e basso elettrico, Fausto Batisti alla batteria.

Dopo di lei sul palco salirà la cantante catalana Eva Verde in duo con Danilo Tarso, vincitore del Premio Lelio Luttazzi 2019 come miglior giovane pianista jazz italiano, per presentare l’album Chrysalis. La cantante, molto conosciuta nel panorama musicale di Barcellona, ha incontrato Tarso durante la sua residenza in Italia e ne è nato un album che fonde i loro mondi musicali.

Chiude la serata la Montecatini City Band con il concerto “Ladies in jazz”, dedicato a Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan. Nata nel 2006 da un’idea di Franco Campioni, noto e stimato musicista montecatinese, la band ricrea il magico sound delle mitiche big band americane, fino ad arrivare a repertori più recenti.