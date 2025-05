Istruzione inclusiva. Convegno ad Artemisia sulla comunità educante

Un momento di confronto e riflessione sulle attività educative realizzate nel territorio nel corso dell’anno scolastico 2024/2025. Domani, alle 15, al polo culturale Artèmisia di Capannori, si terrà la tavola rotonda "Comunità educante: dove siamo, dove andiamo", promossa da Itaca – Associazione di Volontariato con la collaborazione della Cooperativa Sociale Odissea, in compartecipazione con Cesvot e con il patrocinio del Comune di Capannori. L’evento si aprirà con i saluti del presidente di Itaca Giacomo Picchi, dell’assessora alle politiche educative Silvia Sarti, del presidente della delegazione Lucca del Cesvot Pier Franco Severi, e del presidente della Cooperativa sociale Odissea Valerio Bonetti.

A prendere la parola saranno gli operatori che, giorno dopo giorno, hanno lavorato nei contesti scolastici, contribuendo con competenza e passione allo sviluppo di progettualità volte a promuovere l’inclusione e a rispondere in modo concreto ai bisogni educativi della comunità scolastica. "L’obiettivo è importante: offrire una restituzione pubblica del lavoro svolto – afferma l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti –, mettendo in luce le sfide affrontate, i risultati ottenuti e le buone pratiche, avviando, allo stesso tempo una riflessione condivisa nella prospettiva di una comunità educante. Ringrazio tutte le associazioni che con impegno e passione hanno lavorato per promuovere l’inclusione e per rispondere in modo concreto ai bisogni educativi della comunità scolastica".

Verranno presentate le esperienze realizzate da Itaca e Odissea in collaborazione con le scuole del territorio e con il supporto di enti locali come i Comuni di Lucca e Capannori, nonché grazie ai Progetti Educativi Zonali e ai finanziamenti PNRR, oltre ai progetti che hanno toccato diversi ambiti dell’intervento educativo: dal tutoraggio individuale per studenti con difficoltà di apprendimento, alla mediazione linguistico-culturale rivolta a studenti e genitori di origine straniera, fino all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, al doposcuola, all’orientamento scolastico e ai percorsi di coaching e mentoring per alunni con bisogni educativi speciali.

B.D.C.