Istituzionale il premio dedicato a Piaggia

Diventa istituzionale il Premio letterario nazionale Carlo Piaggia che integrerà al titolo originario la qualifica Città di Capannori. L’istituzionalizzazione del premio, promosso dall’associazione ‘Carlo Piaggia’, giunto alla quarta edizione e nato per promuovere la figura del grande esploratore capannorese, è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta. Il Premio biennale, giunto alla quarta edizione e che ha come tema "Il Viaggio", è nato con l’intento di far conoscere Carlo Piaggia che ha intrapreso numerose spedizioni in Africa, contribuendo in modo significativo alla conoscenza del continente, con particolare attenzione alle regioni lungo il corso del Nilo. L’istituzionalizzazione del premio era stata richiesta anche da una mozione presentata dalla maggioranza con la consigliera Claudia Berti come prima firmataria, approvata dal consiglio comunale a larghissima maggioranza ed è stata comunicata agli organizzatori dall’amministrazione comunale nel corso di un incontro al quale sono intervenuti l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti, la consigliera comunale Claudia Berti, Don Emanuele Andreuccetti, vicepresidente dell’associazione ‘Carlo Piaggia’, insieme a Paola Battistoni membro dell’associazione e componente della giuria, la presidente del Premio Oriana Spaziani Rispoli e il critico letterario Luciano Luciani, componente della giuria. In vista del duecentesimo anniversario della nascita, nel 2027, dell’esploratore capannorese l’amministrazione comunale ha anche intenzione di istituire il Comitato Organizzatore del Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia – Città di Capannori con la funzione di promuovere il Premio ed organizzare una serie di iniziative culturali.

Ma.Ste.