Istituto Luigi Campedelli . Ex compagni di classe si ritrovano dopo 35 anni

CASTELNUOVODopo 35 anni al conseguimento del diploma di Ragioneria presso l’Istituto Commerciale "Luigi Campedelli" di Castelnuovo, la classe V sezione C si è ritrovata per una bella serata di festa, ricca di emozioni e ricordi condivisi presso il Flamingo Cafè.

C’è stato anche un momento commovente dedicato a Maurizio Cecconi, un compagno di classe scomparso prematuramente nello scorso autunno. Un palloncino con la lettera M, a ricordo di Maurizio, è stato posto sul tavolo a simboleggiare l’affetto di tutti verso lo sfortunato compagno.

A rendere l’evento ancora più speciale era presente il professor Claudio Quiriconi, docente di Matematica, insieme alla moglie dottoressa Enrica Ercolini.

Erano presenti Daniele Adami, Alberta Bertucci, Claudia Bravi, Antonella Capponi, Francesco Castè, Marco Fanani, Mariella Ferri, Isabella Folegnani, Barbara Fontanini, Arianna Gigli, Michela Guidetti, Lorenzo Lenzi, Marco Lorenzetti, Laura Lucchesi, Michele Malatesta, Lorenzo Papi, Lucia Rossi, Maria Rita Salotti, Antonella Spinetti.

"La serata – hanno affermato gli ormai ex ragazzi e ragazze – è stata un’occasione per rivivere i bei momenti trascorsi insieme, condividere aneddoti e rafforzare legami che il tempo non ha spezzato. Un brindisi ai 35 anni di amicizia e ai tanti altri momenti da vivere insieme in futuro.

Cinque compagni non sono potuti intervenire per vari motivi, ma sicuramente il loro cuore era con noi in questo simpatico anniversario".

Dino Magistrelli