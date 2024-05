Isola Santa, rischio inquinamento

Preoccupazione anche del Parco Apuane per la situazione del lago Isola Santa, con una lunga nota che chiarisce i dubbi.

"Il possibile inquinamento del lago di Isola Santa denunciato dall’Associazione Apuane Libere è già da tempo all’attenzione del Parco delle Apuane - spiega il Parco -. Almeno dal dicembre scorso, a seguito di un’altra denuncia sul medesimo problema presentata dall’Associazione Pesca Sportiva Val D’Arni".

"Da quel momento l’ente ha richiesto l’immediato intervento di verifica alla Federazione Speleologica Toscana (F.S.T.) con cui è in corso da anni una collaborazione formalizzata con un Protocollo d’Intesa, proprio al fine di tutelare e valorizzare le cavità e forme carsiche delle Alpi Apuane, con particolare riguardo a quelle che si trovano all’interno delle aree in cui è consentito l’esercizio delle attività estrattive".

"Tuttavia, in tutti questi mesi, la quantità d’acqua all’interno della grotta della Pollaccia è sempre stata ad un livello talmente alto da non consentire immersioni in sicurezza - concludono-. Per due volte sono state programmate le immersioni necessarie, ma i sopralluoghi preliminari hanno sconsigliato di procedere perché altamente rischioso. La verifica è in calendario e, appena il livello della Pollaccia si abbasserà, verrà realizzata".