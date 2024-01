“Invito aperto. Tante sorprese e divertimento“

“Cresce l’attesa per un’edizione di LIM, Lucca in Maschera, decisamente ambiziosa, figlia di una bellissima sinergia tra numerose realtà di eccellenza del nostro territorio – dichiara l’assessore Remo Santini –. Invitiamo quindi tutti ad assistere alla sfilata di domenica 4 febbraio, evento di punta della manifestazione, per replicare il successo di quella che lo scorso anno fu una giornata davvero indimenticabile. Sarà un evento ricco di belle sorprese, che saprà regalarci qualche ora di divertimento e allegria nelle suggestive location del nostro centro storico”.

Proseguono intanto le riunioni tra gli uffici comunali e le forze dell’ordine per coordinare i complessi aspetti logistici ed organizzativi della manifestazione, che verranno comunicati alla cittadinanza nei giorni precedenti all’evento. L’amministrazione comunale ricorda infine che è ancora attivo il bando per partecipare come sponsor a questa seconda edizione di Lucca in Maschera, contribuendo ad accrescere un contenitore di eventi ambizioso, che si rinnova con l’obiettivo di rilanciare ulteriormente un periodo dell’anno storicamente considerato di ‘bassa stagione’. Tutte le info per aderire a questo link: https://www.comune.lucca.it/notizia/avviso-pubblico-per-la-ricerca-di-sponsorizzazioni-per-la-realizzazione-dellevento-lucca-in-maschera-2024-nel-centro-storico-di-lucca/ Questo invece il calendario degli eventi di LIM: https://turismo.lucca.it/lim-lucca-maschera-2024.