Intossicazione da monossido . Paura per una coppia

Tanta paura per una coppia residente a Castelnuovo. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, allertata dal 118, è intervenuta ieri notte alle ore 00.15 circa in via Nicola Fabrizi 31 per soccorrere due persone che accusavano segni di malessere. Una volta entrati all’ interno dell’abitazione i vigili del fuoco hanno rilevato un’alta concentrazione di monossido di carbonio. Fondamentale il tempestivo intervento, che ha permesso di pretare le cure alla coppia.

I due coniugi presentavano, infatti, sintomi di intossicazione e la donna era già in stato di incoscienza. Il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportare in ambulanza gli intossicati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelnuovo.