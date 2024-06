Interventi in piazza San Frediano. Restaurato il selciato davanti alla chiesa

"Dopo piazza Santa Maria Forisportam, i lavori di restauro del selciato in pietra si sono spostati in piazza San Frediano": lo annuncia con un post su Facebook lo stesso sindaco Mario Pardini. Nuovi interventi per la città, che puntano a migliorare sempre di più la vivilità di alcune zone del centro, sempre molto frequentate.

Nei punti di piazza San Frediano dove le pietre erano irrimediabilmente danneggiate le squadre comunali dedicate alla manutenzione stanno provvedendo alla sostituzione con nuovi elementi realizzati nella caratteristica pietra di Matraia.

Ma con una novità: le nuove pietre sono trattate con il procedimento della fiammatura, che rende la superficie ruvida ed intonata alle pietre più antiche e dunque la differenza con esse, rispetto a lavori di manutenzione effettuati nel passato, è minore.

Un intervento che punta sulla funzionalità e anche sul decoro urbano, che è stato realizzato in tempi molto rapidi, restituendo alla città l’area il prima possibile. In più punti, la pavimentazione aveva da tempo dato segni di cedimento e l’intervento era quanto mai opportuno.

"Si tratta di una una vera e propria opera di manutenzione e prevenzione puntuale – ricorda il sindaco Mario Pardini – per rimettere a posto le antiche pietre smosse e sostituire quelle troppo consumate o rotte".

F.V.