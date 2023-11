Installazione di 88 nuovi punti luce

Continua, secondo una programmazione accurata e rispettata, l’opera di efficientamento energetico portata avanti da Lucca Riscossioni e Servizi, società a completa partecipazione del Comune di Lucca. Con questi interventi in via Carlo Piaggia, via Dante Alighieri, via Matteo Civitali, via delle Città Gemelle e via Borgo Giannotti verranno sostituiti vecchi impianti di illuminazione con grande beneficio per l’ambiente e le casse comunali. Lucca Riscossioni e Servizi sta effettuando lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante la sostituzione di punti luce di illuminazione stradali esistenti, con nuove lampade con tecnologia LED. Gli interventi si inseriscono nell’ambito di una riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, mediante la sostituzione delle lampade presenti ai vapori di sodio con lampade a led di ultima generazione ad alta efficienza. Un piano che ha già visto l’installazione di oltre 5.400 punti luce a led nel corso degli ultimi anni, su un totale di oltre 10.000 punti luce presenti sul territorio comunale e che la struttura tecnica dell’azienda ritiene di poter completare nei prossimi 2 anni. La sostituzione, in fase di ultimazione, sta interessando gli impianti di via Carlo Piaggia, via Dante Alighieri, via Matteo Civitali, via delle Città Gemelle e via Borgo Giannotti, per un totale di 88 punti luce. Tale adeguamento consentirà un risparmio energetico sui consumi, con benefici ambientali anche in termini di minori emissioni di CO2, oltre che in termini della miglior qualità di resa cromatica. Il risparmio può essere quantificato in oltre 65.000 KWh annui in termini di consumi e di oltre 34.000 kg di minori emissioni annui di CO2.