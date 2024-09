Installate sette nuove telecamere. L’investimento è di 150mila euro

Sette nuovi occhi elettronici già operativi che portano il totale a 62, di cui 45 di videosorveglianza, oltre a quelle definite "watch dog", il cane che guarda, che servono per individuare veicoli alle entrate del territorio. Accade a Porcari dove si investe in sicurezza. Circa 150 mila euro l’investimento. Si tratta di telecamere con back up del disco rigido le cui immagini possono essere conservate, in caso di necessità, per un tempo superiore alla settimana prevista dalla normativa sulla privacy.

Nel paese famoso per la Torretta c’è una telecamera ogni 143 abitanti. I nuovi dispositivi sono stati piazzati in punti strategici, per rafforzare la rete di controllo del territorio: due al sito archeologico Fossa Nera, una all’incrocio tra via Giannini e via Roma, una in zona Cavanis, una all’altezza dell’asilo di via Boccaione, una in piazzetta Uda e un’ultima in via Boccherini, dietro l’Esselunga. La mappa è stata illustrata in conferenza stampa dal sindaco Fornaciari, dagli assessori Lamandini e Giannini e dal Comandante della polizia municipale Gualdi.

Il primo cittadino ha dichiarato: "Siamo baricentrici nella Piana e le nostre apparecchiature spesso vengono utilizzate anche dalle forze dell’ordine di altri territori". Lamandini ha spiegato che un paio sono state collocate a Fossanuova, nell’area delle cento Fattorie Romane, sito da anni abbandonato e con problemi di attività spesso poco chiare e che sarà rivalorizzato a cura della Sovrintendenza in quanto area di pregio storico. Ma.Ste.