"Inspired by the People", la mostra fotografica di Stefano Lotumolo tocca anche Lucca nel suo tour italiano con un’esposizione inaugurata ieri nella chiesa di San Cristoforo in Fillungo, dedicata al sud America e alle popolazioni native americane. "I Popoli Andini del Perù e il Pellegrinaggio al Señor de Qoyllority", questo il nome della mostra che raccoglie gli scatti dell’ultimo viaggio in Perù del fotografo Stefano Lotumolo alla scoperta delle lontane popolazioni delle Ande. Un viaggio affascinante sulle vette più alte del nuovo mondo che porterà i visitatori a contatto con la cultura, le tradizioni e le storie del popolo Keros e Amaru, popolazioni indigene collegate agli antichi Inca.

"Molte tradizioni si stanno ormai perdendo, ma è stupendo vedere il collegamento con la natura di queste persone e la forte volontà di riscoprire e tramandare il proprio passato nei più giovani – ci dice Stefano Lotumolo che ha trascorso alcuni mesi in Perù per scattare queste immagini". Accanto ai nuovi scatti, i visitatori potranno riscoprire l’intera raccolta del primo capitolo di "Inspired By The People", una serie di immagini che nel 2023 hanno emozionato oltre 75.000 persone nella sola tappa di Lucca.

La mostra si arricchisce inoltre di un prezioso evento: "Oltre il velo: L’Africa tra stereotipi e realtà", un incontro con Stefano Pancera, giornalista e capo ufficio stampa dell’ambasciata e consolato della Tanzania in Italia, che offrirà una prospettiva unica su temi legati all’Africa. La conferenza si terrà domenica 6 ottobre alle 18.30 e sarà un momento di riflessione sulle sfide e le realtà del continente africano. La nuova edizione della mostra fotografica rimarrà accessibile gratuitamente fino al 15 ottobre dalle ore 10 alle ore 20, mentre è già in programma l’organizzazione di una nuova mostra per la prossima estate. Andrea Falaschi