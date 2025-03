Insieme per il diritto alla salute. Dalle riforme alla raccolta fondi

Due eventi e due obiettivi: da un lato informare sulle recenti novità legislative, dall’altro promuovere una raccolta fondi. Un binomio perfetto quello che sta al cuore del convegno “Diritto e salute, dalla prevenzione alla tutela” in programma domani a partire dalle 16 nella Cappella Guinigi (complesso San Francesco), organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lucca e il suo Comitato Pari Opportunità e da La Città delle Donne odv.

Nel corso dell’evento è previsto l’intervento di numerosi esperti e medici, tra cui: Elena Vivaldi, docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema de “L’oblio oncologico nel bilanciamento tra diritti costituzionali”; Aroldo Marconi, responsabile della Breast Unit di Lucca e Valle del Serchio, sul tema “Diagnosi precoce o prevenzione”; Lidia Di Stefano, direttrice Screening dell’Asl Toscana nord ovest, su “L’importanza dello screening”. Spazio poi ad Elio Rossi, responsabile del Centro regionale per la Medicina integrata della Regione Toscana; a Pierluigi Rossi, biologo nutrizionista di fama nazionale; a Manuela Pellegrini, oncologa dell’ospedale “San Luca” di Lucca e responsabile della sezione della Valle del Serchio; a Massimo Rovai, Piana del cibo e Slow Food Lucca; a Chiara Cinelli, istruttrice Atletica Virtus Lucca Asd. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala degli avvocati al Tribunale.

“L’idea - ha detto il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca Flaviano Dal Lago - è del nostro Comitato pari opportunità e noi come Ordine abbiamo supportato fin da subito la proposta, perché siamo convinti della funzione sociale dell’Avvocatura e delle sue istituzioni. Noi siamo sempre pronti a dare il nostro contributo nell’ambito di progetti come questo che presuppongono un impegno comune e un gioco di squadra tra vari enti e associazioni”.

“La riflessione - ha evidenziato la presidente del Comitato Pari Opportunità Maria Grazia Fontana - è in effetti in capo al nostro organismo. Siamo partiti dai grandi temi del diritto e della salute per sviluppare, nel convegno in programma il 20 marzo, alcuni argomenti di grande rilevanza e stretta attualità. Dal confronto è poi venuta fuori l’idea anche di una cena solidale, con fondi da utilizzare per un corso di nutrizione oncologica e per attrezzature da donare al Day Hospital di Oncologia di Lucca”.

“Vorrei prima di tutto sottolineare - ha affermato la presidente dell’associazione La Città Delle Donne Emanuela Bianchi - il grande impegno su queste tematiche della nostra vice presidente Daniela Grossi. Da anni ci occupiamo di attività di sensibilizzazione ed informazione sulle malattie oncologiche e sui percorsi di diagnosi precoce e cura sul territorio, anche in rete con le altre associazioni toscane. Cogliamo l’occasione per ricordare che in questo ambito Lucca può vantare servizi di eccellenza, con percorsi ben strutturati, che devono però essere meglio conosciuti dalla cittadinanza”.

“Apprezziamo molto questo progetto - sono le parole della direttrice della struttura di Oncologia di Lucca Editta Baldini - e soprattutto l’entusiasmo contagioso che abbiamo notato fin dall’inizio negli organizzatori. I temi che sono stati inseriti nel programma dell’evento, a partire da quello dell’oblio oncologico sono davvero importanti, delicati e in certi casi anche innovativi. Sono lusingata e onorata del fatto che i fondi raccolti verranno destinati alle nostre strutture di Lucca e Valle del Serchio“.