“Inside Monet“, l’impressionismo prende vita sulle Mura

I capolavori del padre dell’Impressionismo francese prendono vita a Lucca oggi, con un viaggio a 360° nell’arte di Claude Monet. Un percorso tra il reale, le meravigliose Mura di Lucca, e il virtuale, le opere più famose di uno dei maestri dell’impressionismo. “Inside Monet“ è la nuova Virtual Reality Experience di taglio culturale, rivolta ad un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riaccendendo l’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino di metà Ottocento.

Il progetto, che ha riscosso notevole successo in diverse città italiane, tra cui Milano, dove ha fatto registrare un vero e proprio exploit, sbarca quindi a Lucca e rappresenterà un valore aggiunto per l’offerta turistica cittadina. Un viaggio nel tempo e nello spazio per raccontare e fare vivere in prima persona al visitatore il concetto di en plein air, ovvero il metodo pittorico del dipingere all’aperto per cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni particolare. La mostra prosegue tutto settembre.