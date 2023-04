Insegnante morta sulle Apuane, l'ultimo saluto

Lucca, 5 aprile 2023 - Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 a Corfino, nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, i funerali di Giovanna Di Nardo, l’insegnante 56enne del liceo artistico musicale “Passaglia“ di Lucca morta domenica pomeriggio precipitando in un dirupo sulle Apuane durante un’escursione. La donna, originaria di Villa Collemandina e residente a Viareggio, lascia l’ex marito e due figli. Nel tragico incidente è morto anche il suo cane di piccola taglia che la seguiva nell’escursione.

Ferito in modo grave, ma non in pericolo di vita, l’amico che la accompagnava, il 32enne di Piazza al Serchio Christian Bertei, ricoverato all’ospedale di Cisanello: il giovane è caduto nel tentativo di raggiungere e soccorrere la donna precipitata all’interno del “canale dei Lucchesi” sulla cresta Nord del Monte Cavallo a quota 1700, nel comune di Minucciano. Un tratto di montagna spettacolare, ma reso particolarmente insidioso dal ghiaccio e dalla neve. Una via alpinistica non in cordata, ma comunque impegnativa senza adeguati scarponi. Forse proprio una scivolata sul ghiaccio è stata fatale all’insegnante, che indossava un normale equipaggiamento da trekking: il volo di quasi 200 metri non le ha purtroppo lasciato scampo.

Intanto, appena sarà reso possibile dalle sue condizioni di salute, Christian Bertei sarà sentito dai carabinieri di Gramolazzo delegati dal pm Antonio Mariotti per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Il magistrato, com’è prassi, ha aperto un fascicolo di semplici “atti relativi“ per chiarire nei dettagli l’accaduto. Dolore e incredulità al “Passaglia“ . “Era un punto di riferimento della scuola – ha sottolineato il preside Francesco Feola –. La sua morte è un evento che ha sconvolto tutti, dai colleghi agli studenti del Liceo musicale, dove la professoressa Giovanna Di Nardo era docente di flauto e anche co-referente della scuola. Ci mancherà molto...".