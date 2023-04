Professoressa muore sulle Apuane, chi era la vittima

Lucca, 3 aprile 2023 – E’ Giovanna di Nardo, insegnante di flauto al liceo musicale Passaglia di Lucca, 57 anni, la vittima dell’incidente capitato domenica sulle alpi Apuane. La donna, originaria di Villa Collemandina (Lucca) e residente a Viareggio era dispersa da domenica, insieme ad un altro escursionista di 30 anni.

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato a valle dove ad attendere si trovava l’ambulanza arrivata da Castelnuovo con il medico. Immediato il trasporto all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, dove è stato deciso il trasferimento urgente tramite elisoccorso fino all’ospedale di Pisa: il 30enne si trova in prognosi riservata. Niente da fare invece per la donna il cui corpo senza vita è stato trovato in corrispondenza di un masso, all'incirca a metà del 'canale dei Lucchesi, sul versante Nord Est del monte Cavallo, nel Comune di Minucciano.

La caduta, si legge in una nota, è avvenuta dalla cresta Nord del monte Cavallo e si stima una caduta di circa 200 metri: è stata disposta l'autopsia. I due escursionisti, equipaggiati con indumenti leggeri e che avevano con sé due cani (uno è morto cadendo a valle mentre l’altro è rimasto bloccato su una cengia erbosa), avevano percorso la cresta Nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta, una via alpinistica non difficile ma assolutamente non banale e da non affrontare con calzature inadeguate.