Insediato il nuovo pm. E’ il dottor Vito Bertoni

Si è insediato ufficialmente ieri mattina in Procura il dottor Vito Bertoni, il nuovo sostituto procuratore atteso da tempo. Il suo arrivo porta a dieci il numero complessivo dei magistrati inquirenti (oltre al procuratore capo dottor Domenico Manzione) e completa dopo molti anni l’organico di questo importante settore degli uffici giudiziari lucchesi.

Per il dottor Vito Bertoni, lucchese, 57 anni, diplomato al liceo classico Machiavelli e poi laureato in giurisprudenza all’Università di Pisa, si tratta tra l’altro di un ritorno a casa. Oltre a essere originario di Lucca, infatti, qui abitano da sempre la moglie e la figlia.

La sua carriera in magistratura è iniziata come sostituto procuratore a Trapani, dove è rimasto per sette anni. Poi il trasferimento alla Procura di Massa, dove ha lavorato per altri quattro anni e infine l’incarico come sostituto procuratore a Firenze dove ha prestato servizio negli ultini nove anni. Si è occupato spesso di indagini su tematiche ambientali e in particolare sullo smaltimento dei rifiuti, di reati contro la pubblica amministrazione, ma anche di alcuni omicidi, soprattutto in Sicilia, e di infortuni sul lavoro.

La consueta cerimonia di immissione nelle funzioni giurisdizionali del dottor Vito Bertoni si è tenuta ieri mattina nell’aula 1 del tribunale, alla presenza dei colleghi del palazzo di giustizia.

Paolo Pacini