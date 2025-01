Inquinamento nella Piana: "Non è colpa dei caminetti"

PIANA

I contributi per sostituire i caminetti, per Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia sono troppo poco per sconfiggere l’inquinamento e le Pm10. "Sono una aiuto – sostengo –, ma se si parla di lotta all’inquinamento, siamo di fronte a un provvedimento che non incide sulla qualità della vita dei cittadini, visto che alla fine con quei soldi, si potranno sostituire al massimo 300 impianti in Toscana". Fantozzi e Capecchi ricordano come i comuni del gruppo "Piana Lucchese", che ne comprende anche alcuni della Valdinievole, sfori sistematicamente i parametri di legge, come documentato anche da Legambiente. "Abbiamo chiesto più volte – sottolineano i consiglieri regionali di Fd’I- una maggiore dislocazione delle centraline sul territorio, per avere un quadro più dettagliato e efficace della situazione. Regione Toscana e le Province di Lucca e Pistoia non possono pulirsi la coscienza erogando qualche contributo, quando appare evidente che manca una strategia e una programmazione per eliminare il fenomeno".