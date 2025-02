Inquinamento idrico, cosa fa il Consorzio di bonifica

Abbiamo invitato l’ing. Nicola Conti responsabile dell’ufficio ambiente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord. Il Consorzio cosa fa di concreto per proteggere il mare? "Prima di ripulire gli argini da eventuali erbacce e arbusti, raccogliamo plastica e rifiuti, consegnandoli ai gestori della raccolta, evitando che vengano triturati dalle macchine e finiscano in piccoli pezzetti nelle acque".

Cosa si intende per “manutenzione gentile”? "E’ un taglio selettivo della vegetazione che permette di lasciarne una fascia sul bordo delle acque, tutelando uccelli, anfibi e pesci che prediligono nidificare o deporre le uova su piante ed alghe. Questo è anche un modo per impedire che i rifiuti giungano direttamente nel corso dell’acqua: una tutela per l’ecosistema".

Cosa può fare ognuno di noi per ridurre il problema? "Prendere consapevolezza che ogni piccolo gesto conta e porta conseguenze importanti. Tutto ciò che finisce nel mare inquina irreversibilmente perciò, limitare l’uso e prediligere il “riuso” è importantissimo. Il Consorzio organizza delle giornate di raccolta rifiuti durante le quali molti volontari si adoperano per la salvaguardia delle acque".