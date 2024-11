Iniziative per le festività. Fondi alle associazioni

Le iniziative per le festività natalizie a Capannori? Le organizzeranno, in sinergia con il Comune, le associazioni e per questo c’è un bando che potrà elargire risorse da destinare a questo scopo. Viene pubblicato oggi l’avviso pubblico per la concessione di contributi per iniziative di pubblico interesse e di valorizzazione del territorio e collegate in particolare, ma non solo, alle festività natalizie.

L’avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore, associazioni, gruppi e organizzazioni aderenti al Forum delle Associazioni del Comune di Capannori, enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ed altri soggetti privati non a scopo di lucro, purché rispondenti ad alcuni requisiti, tra cui avere sede legale nel Comune di Capannori. La somma messa a disposizione dal Comune è complessivamente di 31mila euro. I contributi sono previsti per eventi di rilevanza sovra-comunale relativi all’organizzazione di manifestazioni pubbliche legate alle festività natalizie e di tradizione (ad esempio processioni o presepi viventi) che prevedano animazione e intrattenimento pubblico, con particolare riguardo a eventi, concerti e rassegne organizzate da bande e cori, ma anche per interventi finalizzati all’inclusione sociale e per iniziative di natura culturale e turistica in spazi pubblici e di comunità.

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli allegati all’avviso che si trova sul sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) in "Amministrazione trasparente" ed essere inviate entro il 5 dicembre 2024 con le seguenti modalità: consegnate a mano all’Ufficio Protocollo al Comune in piazza Aldo Moro; tramite PEC all’indirizzo:[email protected] utilizzando come oggetto la dicitura "Avviso concessione contributi iniziative di pubblico interesse". Per ulteriori informazioni 0583.428354 o [email protected].

Ma. Ste.