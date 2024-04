Iniziative di “Proximity Care“. Arriva il questionario online

Nell’ambito delle iniziative del progetto Proximity Care, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata lanciata la campagna di comunicazione dedicata a promuovere la partecipazione di chi vive in Garfagnana e Media Valle alle attività di Proximity Care. Si tratta di un questionario online agevole da compilare, per "stare bene qui", in Garfagnana, Media Valle del Serchio, Alta Versilia, raccogliendo le informazioni dai cittadini, in modo diretto, su temi quali l’utilizzo di servizi sociali e sanitari, le infrastrutture e i trasporti, il senso di appartenenza e la propensione all’uso delle tecnologie. "L’obiettivo- scrivono i promotori- è quello di restituire una fotografia quanto più dettagliata possibile, grazie ai dati raccolti".