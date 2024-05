”Per i turisti serve il galateo come a Siena“

"Visto che il turismo è una delle leve che questa amministrazione intende utilizzare sempre di più, a prescindere dal fatto che le milionate di questi costi li pagano tutti i cittadini e non soltanto coloro che ne traggono i profitti tipo affittacamere, hotel, trattorie e barini vari, crediamo che sarebbe opportuno dargli un minimo di decenza". Lo sostiene il comitato ‘Vivere il centro storico’, secondo cui ”vedere turisti accampati sulle scale dei monumenti a bivaccare con panini e birre, magari portati da casa, oppure risciò e biciclette in Via Fillungo, o magari turisti con l’amico Fido al guinzaglio e sprovvisti della bottiglietta d’acqua per lavare i bisognini non è uno bello spettacolo. Secondo il comitato ”l’assessorato al Turismo, oltre a svolgere l’ attività di “animazione turistica” dovrebbe anche insegnare le regole a chi, perché viene da fuori, non le conosce“. E viene citato il caso di Siena dove, all’Ufficio Turistico, distribuiscono un opuscolo chiamato il Galateo del Turista che contiene i punti principali che i turisti devono osservare. “Perché – propone il Comitato – l’opuscolo non lo facciamo anche a Lucca e diciamo le regole da rispettare? erché non distribuirlo presso gli uffici del Turismo e metterlo online preoccupandosi di dargli la massima diffusione? Eppoi non per fare polemica, ma ricordiamo che alcuni mesi orsono ci si vantava di aver riportato l’organico dei Vigili Urbani ad un livello mai registrato negli ultimi decenni. Ma dove sono gli agenti? Possibile che non se ne veda uno per la strada, eccetto che durante le saltuarie operazioni di sanzionamento? Via Fillungo è diventata la ciclabile più frequentata del Centro Storico nonostante la moltitudine di cartelli stradali che lo vietano. Va bene così?“.