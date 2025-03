Iniziative contro la violenza di genere negli ospedali lucchesi

Lucca, 10 marzo 2025 – Nella giornata dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, in vari reparto (tra cui le strutture di Pronto soccorso) degli ospedali di Lucca e Valle del Serchio sono state attuate azioni di sensibilizzazione della popolazione, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, contro la violenza di genere.

In particolare operatori di vari settori degli ospedali “San Luca” di Lucca, “Santa Croce” di Castelnuovo di Garfagnana e “San Francesco” di Barga hanno indossato sulle loro divise delle rose arancioni fatte all’uncinetto, simbolo del codice rosa aziendale, per testimoniare e confermare alla cittadinanza che il personale sanitario è formato e preparato all’ascolto e all’accoglienza di chi subisce maltrattamenti, violenze sessuali o atti persecutori.

Le rose sono state realizzate e confezionate dall’associazione “LeUncinettineDiPorcari”, che le ha donate alle operatrici del Codice Rosa dell’ambito territoriale lucchese.

Sia a Lucca che in Valle del Serchio sono stati inoltre distribuiti volantini con tutte le informazioni necessarie per sapere dove rivolgersi in caso di violenza.

Il coinvolgimento del personale degli ospedali, e in particolare dell’emergenza urgenza, è fondamentale perché prima o poi tutte le vittime di violenza, anche quelle che non hanno la forza di denunciare o la capacità a comprendere la gravità di quanto hanno subito - da sole o accompagnate dai loro persecutori - arrivano nel Pronto soccorso di un’Azienda sanitaria.