Iniziativa con Luigi Sofia leader della rivolta dei docenti precari

A Lucca arriva Luigi Sofia (in foto), insegnante precario e attivista, che in queste settimane sta guidando la rivolta dei precari nel mondo della scuola. L’appuntamento è per mercoledì alle 18, nell’auditorium della Cgil in via Luporini 1115, con un’iniziativa pubblica promossa da “Dare un’anima alla sinistra” e “Progressisti in cammino”. Titolo dell’appuntamento è “La scuola (non deve essere) precaria. Le difficoltà di docenti, studenti e famiglie all’inizio dell’anno scolastico”. Ad introdurre il dibattito, che sarà poi coordinato da Alessandro Rosati, toccherà a Daniele Bianucci e Lucia Micheli. Info, gruppo “Dare un’anima alla sinistra”: mail a [email protected].