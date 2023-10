Info point a San Donato. Quasi 20mila ingressi in 120 giorni di apertura

Grandi numeri per il nuovo info point sulle Mura di Lucca, presso il Castello di Porta San Donato, che nei primi 120 giorni dall’apertura ha totalizzato quasi 20mila ingressi, con una media superiore ai 150 visitatori al giorno.

“I numeri di questi primi quattro mesi rendono grande merito e valore ai servizi proposti al nuovo info point sulle Mura. Un luogo che si sta distinguendo per dinamismo, bellezza e storia, con ulteriori novità in arrivo ed un aggiornamento costante dei servizi per turisti e cittadini“, commenta l’assessore al turismo, Remo Santini.