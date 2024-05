Incontro di formazione per operatori turistici

Giovedì 9 maggio, dalle ore 15 alle ore 17, nella Sala consiliare "Loris Biagioni" dell’Unione Comuni Garfagnana, a Castelnuovo, si terrà il sesto ed ultimo incontro di formazione rivolto agli operatori di tutto il sistema di accoglienza dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio per un’analisi ed un confronto sui dati turistici e le prospettive future. La partecipazione all’incontro è gratuita. È gradita la prenotazione alla e-mail: [email protected]. Per informazioni rivolgersi ai numeri 0583 644911 – 0583 65169. I relatori sono Alessandro Tortelli, direttore del Centro studi turistici di Firenze, Sandro Billi di Side Note, consulente dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, Paolo Pestelli, direttore di The Plus Planet, e Rosanna Censabella, responsabile del Servizio Iat del Comune di Firenze.

Il Patentino dell’ospitalità è un percorso di informazione ed aggiornamento, progettato e curato dall’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio in collaborazione con l’Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica, che ha preso il via lo scorso autunno in vista della nuova normativa sul turismo. Una serie di sei appuntamenti online e in presenza, che avevano come obiettivo quello di promuovere e valorizzare il territorio della Garfagnana Valle del Serchio, in collaborazione e grazie al contributo degli operatori privati e delle amministrazioni pubbliche, oltre a quello di favorire la reciproca collaborazione e la costruzione di strumenti cooperativi condivisi tra gli operatori del territorio.

Dino Magistrelli