"Incontro con il Sindaco: "Parliamone insieme" a Borgo a Mozzano"

"Parliamone insieme": Sindaco e giunta comunale a tu per tu con i cittadini. Al via gli incontri sul territorio, il primo appuntamento è mercoledì 4 ottobre alle ore 21 presso il circolo La Biocca di Anchiano. Incontro, confronto e dialogo. Queste le parole chiave degli appuntamenti organizzati dall’amministrazione Andreuccetti per incontrare i cittadini a tu per tu: un calendario che punta a toccare l’intero territorio, per conoscere dalla voce dei cittadini suggerimenti, consigli e richieste, presentando, allo stesso tempo, aggiornamenti e nuovi progetti. "Queste occasioni di incontro ci permettono di consolidare il rapporto diretto e profondo che già abbiamo con i nostri cittadini - dice Patrizio Andreuccetti, primo cittadino del Comune di Borgo a Mozzano -. Ascoltare e confrontarci con i cittadini è indispensabile per capire come operare al meglio, per il bene delle persone e del nostro territorio: lo abbiamo già fatto in passato, lo facciamo quotidianamente e continueremo a farlo".

Si continua poi mercoledì 11 ottobre al Circolo Ricreativo di Partigliano e il 18 appuntamento al Circolo di Gioviano. Mercoledì 8 novembre sindaco e giunta saranno a Chifenti, allo Stabile al Parco Giochi e il 15 a Cune, al Teatro paesano. Martedì 21 novembre l’amministrazione incontrerà i residenti di Tempagnano, all’ ex scuola elementare, e il 29 novembre. Tutti gli incontri si terranno alle ore 21.

Il primo ciclo di incontri si chiuderà a Diecimo, al nuovo Centro Polifunzionale della località, che sarà inaugurato oggi, sabato 30 settembre, alle ore 17,30. "Si tratta di un nuovo stabile polifunzionale, realizzato in via contessa Matilde a Diecimo, - spiega il sindaco -che sarà utile alla comunità per molte iniziative. Si è trattato di un investimento di 350mila euro per dare al paese, dopo tanti anni che ne era sprovvisto, un luogo di ritrovo e di incontro".

Marco Nicoli