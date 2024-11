Incontro con il teologo Curtaz per la Giornata mondiale dei poveri

Oggi è la Giornata mondiale dei poveri. L’evento principale che la diocesi propone è l’incontro con Paolo Curtaz (nella foto), scrittore e teologo, voce tra le più originali del cattolicesimo italiano, alle ore 16 in Cattedrale. Curtaz terrà una riflessione sul messaggio di Papa Francesco per questa giornata intitolato: "La preghiera del povero sale fino a Dio (cfr. Sir 21,5)". E in molte chiese della diocesi sarà invece possibile leggere pensieri e preghiere di persone in povertà su cartelloni in luoghi dove idealmente sarebbero transitate. Un modo per lasciarsi sollecitare e riflettere sulle varie forme di povertà di cui non sempre è facile accorgersi.