Incontro con Angela Finocchiaro e la sua compagnia di attori

Torna l’appuntamento dell’incontro con gli attori all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Oggi tocca asllo spettacolo “Il Calamaro Gigante“ con Angela Finocchiaro, che è andato in scena ieri sera al teatro del Giglio e prosegue stasera alle 21 e domani pomeriggio alle 16.

La Compagnia incontra il pubblico oggi pomeriggio alle 18.30 all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino. L’ingresso è come sempre libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Il progetto di incontri con il pubblico è frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Lo spettacolo “Il Calamaro Gigante“ in scena al Teatro del Giglio è tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Genovesi. Adattamento di Fabio Genovesi, Angela Finocchiaro e Bruno Stori. La protagonista è appunto Angela Finocchiaro. Insieme a lei sul palco Bruno Stori e un gruppo di otto performer - Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato – per accompagnare gli spettatori in un incredibile e surreale viaggio attraverso secoli e continenti. La regia è firmata da Carlo Sciaccaluga, le musiche originali di Rocco Tanica e Diego Maggi; scene e costumi sono di Anna Varaldo, il disegno luci di Gaetano La Mela, i video di Robin Studio. Alessandro Baronio ha invece ideato le creature marine.

Info e acquisti per lo spettacolo alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 in orario di apertura al pubblico, email [email protected]), su www.teatrodelgiglio.it e su

