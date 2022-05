Incontro al Carmine sulla sanità pubblica

Investire nella sanità pubblica per uscire dalla crisi: a Lucca arriva Paolo Malacarne per un’iniziativa col candidato Daniele Bianucci (foto in basso a sinistra). La salvaguardia e la promozione della sanità pubblica irrompe al centro della campagna elettorale. Ad organizzare un appuntamento di approfondimento sul tema è Daniele Bianucci, candidato consigliere comunale per la lista “Sinistra con Lucca”, che domani alle 18 al Mercato del Carmine ospita Paolo Malacarne, a lungo primario all’ospedale di Pisa e protagonista – sottolinea Bianucci – "di numerose e importanti battaglie a favore della sanità toscana".

Assieme a loro si confronteranno anche Patrizia Fistesmaire, Pilade Ciardetti e Fabrizio Simonetti; ci sarà poi lo spazio per il dibattito aperto a tutte le persone interessate. "Il Covid ce lo ha insegnato: occorre investire nella sanità pubblica per uscire dalla crisi - sottolinea Daniele Bianucci - . Per due anni abbiamo detto che dovevamo uscirne migliori, e che la pandemia e le sue cause e i suoi effetti ci avrebbero convinto sulla necessità di porre finalmente e di nuovo l’attenzione sulla sanità, così come sulla scuola, sull’ambiente e sui beni comuni". "Ed invece, ad oggi - aggiunge - , una netta discontinuità rispetto al passato ancora non si è realizzata: è per questo che occorre costruire occasioni di approfondimento e mobilitazione, per far crescere la voce di chi chiede più investimenti, più tutela delle risorse umane impegnate nelle attività sanitarie, maggiore formazione continua, una crescita nell’attenzione nei confronti degli utenti, un’assistenza territoriale maggiormente capillare e soprattutto facilmente accessibile. Di questi argomenti parleremo assieme, partendo appunto dall’esperienza di Paolo Malacarne".