Incontri sanitari. Organizzati alla Misericordia

Al via gli incontri di educazione sanitaria organizzati dalla Misericordia: primo appuntamento mercoledì 12 febbraio con l’urologo Simone Malloggi. La Misericordia di Borgo a Mozzano è da sempre attenta e sensibile alle esigenze e ai bisogni socio – assistenziali e sanitari del territorio e della popolazione. A questo fine, tra le varie iniziative del 2025, la Confraternita ha in programma l’organizzazione di una serie di incontri di informazione sanitaria rivolti a tutta la cittadinanza.

"La Misericordia informa" è una rassegna di educazione sanitaria che prenderà il via, a cadenza periodica, nel mese di febbraio. Il primo evento sul tema "Salute e prevenzione urologica, della prostata e non solo" si svolgerà mercoledì 12 febbraio alle 21 presso la Sala delle Feste di Borgo a Mozzano. Interverrà il dottor Simone Malloggi, medico specialista in Urologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

"E’ una bella soddisfazione per tutti noi della Misericordia – ha affermato il Governatore della Confraternita Gabriele Brunini (foto) – aprire questa importante rassegna di educazione sanitaria e di prevenzione – con un medico borghigiano, molto apprezzato, come Simone Malloggi. E l’incontro del 12 febbraio sarà davvero una bella occasione per salutarlo e fargli sentire il calore e l’affetto di tutta la comunità".

M.N.