Incinta si ribalta in auto. Con sé aveva l’altra figlia

Paura ieri per una ragazza di 33 anni, incinta, coinvolta in un incidente intorno alle 13 alla periferia di Altopascio, all’incrocio tra via della Fossetta e la Bientinese, in località Cerro, a Badia Pozzeveri.

Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate in maniera violenta all’intersezione tra la strada di grande comunicazione e la piccola arteria di paese, al ponticello praticamente di fronte all’isola ecologica Ascit per i rifiuti, nella zona dove un tempo sorgeva l’ex inceneritore.

Le conseguenze potevano essere più gravi. La donna residenti in Valdinievole – che è tra l’ottavo e il nono mese di gravidanza – era in auto l’altra figlia di pochi anni, che per fortuna nell’impatto è rimasta illesa. Ferito solo leggermente il conducente dell’altra vettura, per lui codice giallo e visite di verifica al San Luca. Per la donna, invece, c’erano inizialmente preoccupazioni: la sua auto si è ribaltata ed è stata condotta in codice rosso per dinamica al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lucca: se la caverà con tanto spavento e lo choc dell’urto. Le sue condizioni sono buone.

Lanciato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118, che ha coordinato l’intervento, ha inviato l’automedica ed una ambulanza della Misericordia di Lucca. Per liberare la trentatreenne dai rottami dell’abitacolo e viste le sue particolari condizioni, essendo in stato interessante, sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Lucca che hanno lavorato per estrarla dalle lamiere contorte. Successivamente i sanitari l’hanno tranquillizzata, disponendone il trasporto con urgenza al nosocomio di San Filippo dove sono state escluse problematiche gravi. Sul posto, per eseguire i rilievi, i Carabinieri.

Circolazione rallentata per circa un’ora, il tempo necessario anche per la bonifica del manto stradale e per la rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro. Quel punto è davvero critico, perché si trova in un ampio rettilineo della Bientinese, sempre molto trafficata. Chi si deve immettere su quest’ultima da via della Fossetta, in alcune circostanze prova ad entrare ma la velocità di chi proviene da Altopascio o da Pontedera, talvolta può trarre in inganno.

Massimo Stefanini