In mezz’ora due gravi incidenti sul lavoro

Lucca, 27 settembre 2024 – Non si ferma la piaga degli incidenti sul lavoro. E in provincia di Lucca oggi ce ne sono stati ben due, gravi, in circa mezz'ora.

Il primo è successo intorno alle 13:43 quando ai soccorritori del 118 è arrivata una chiamata per un infortunio sul lavoro avvenuto in un campo recintato. Un uomo di 30 anni è stato colpito in faccia dalle legna che stava scaricando da un camion di una ditta di Borgo a Mozzano. L’uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato portato con l’elisoccorso Pegaso 3 in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto, oltre all’elicottero, sono intervenuti un’ambulanza con medico a bordo, gli operatori Pisll, della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, e i carabinieri per la dinamica dell’incidente.

Il secondo è avvenuto intorno alle 14:15 in un’azienda di via Fossanuova a Porcari. Qui un uomo ha riportato un trauma cranico in seguito a una caduta dall’alto. Al momento non si conosce la dinamica e le reali condizioni della persona coinvolta nell’infortunio. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza della Misericordia di Capannori e gli operatori della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.