Incidente mortale sulla Lodovica. Auto perde il controllo e si schianta. Muore una donna di 82 anni

Tragico schianto sulla via Lodovica, una strada che più volte è stata, suo malgrado, protagonista di incidenti gravissimi o mortali. Specialmente in inverno, quando la visibilità peggiora nelle ore serali, e basta anche un piccolo malessere o un secondo di distrazione per arrivare all’irreparabile. Continuano a salire, purtroppo in maniera esponenziale, il numero di vittime della strada, e anche la giornata di ieri ha visto l’asfalto macchiarsi di sangue. Intorno alle ore 17.30 di ieri, infatti, tra la seconda e la terza galleria di Ponte a Moriano, un’auto si è schiantata contro un guard rail, per motivi ancora assolutamente tutti da chiarire. Purtroppo il tremendo impatto è stato fatale per la donna che era seduta al posto del passeggero. Franca Mariani di 82 anni, residente a Pescaglia, era in auto insieme ad un familiare di 80 anni che si trovava alla guida, quando in maniera ancora poco chiara, il mezzo si è schiantato frontalmente contro il guard rail.

Fortunatamente l’uomo è rimasto praticamente illeso nel tremendo impatto. Tempestivo l’intervento del personale del 118, che si è precipitato per cercare di salvare la donna, parsa da subito in condizioni gravissime. Sul posto un’ambulanza medicalizzata da Borgo a Mozzano, che dopo aver prestato i primi soccorsi alla 82enne, l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca.

Purtroppo per Franca Mariani, però, non c’è stato niente da fare, ed è deceduta una volta raggiunto l’ospedale. La salma è stata da subito messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale.

Al vaglio degli inquirenti tutte le possibili cause dell’incidente, con nessuna ipotesi che al momento può essere esclusa, come quella del malore, dell’attimo di distrazione o forse un abbaglio da parte di un altro mezzo. Intanto la procura ha disposto il sequestro dell’auto, e nelle prossime ore procederà con ulteriori accertamenti per cercare di ricostruire al meglio l’incidente.

Iacopo Nathan