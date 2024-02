Incidente a Lucca, muore in moto nello scontro con un’auto

Lucca, 20 febbraio 2024 – Lo scontro è stato molto violento e per il motociclista non c’è stato niente da fare. Tragedia a Lucca, nella frazione di San Pietro a Vico.

Un 76enne è morto in un incidente stradale avvenuto tra via del Brennero e via delle Piagge. E’ accaduto intorno alle 17 di martedì Sono stati gli automobilisti di passaggio a chiamare il 118.

Sono subito intervenute da Lucca un’ambulanza con infermiere e un’automedica. Il personale sanitario ha tentato ogni manovra rianimatoria ma l’uomo è morto per le gravi ferite riportate. L’automobilista è rimasto illeso ma in stato di choc. Si cerca di capire adesso le cause dell’incidente. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.