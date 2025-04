Precipita da un’altezza di 5 metri, grave infortunio per un lavoratore di 26 anni

Capannori (Lucca), 29 aprile 2025 – Grave infortunio sul lavoro in una cartiera a Capannori. Nella mattinata di oggi, 29 aprile, un giovane di 26 anni è precipitato da un’altezza di circa 5 metri ed è stato portato in codice rosso per dinamica al Pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 in via Tazio Nuvolari a Carraia. Le dinamiche dell’accaduto sono in via di accertamento. Sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Porcari, operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) e i carabinieri.