Bimba di 2 anni cade dalla bicicletta, portata al Meyer con l’elisoccorso

Lucca, 31 ottobre 2024 – Molta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per un incidente avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, 31 ottobre, in via di Tempagnano a Lucca. Una bambina di 2 anni, mentre era con la madre, è caduta dalla bicicletta. La piccola, in forte stato di agitazione, è stata accompagnata in codice giallo con Pegaso al Meyer di Firenze ma solo per controlli. Sul posto anche automedica e ambulanza della Croce Verde di Lucca.