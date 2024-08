Incendio devasta garage. L’intervento dei vigili evita guai peggiori

Momenti di paura l’altro pomeriggio a Sant’Alessio per un incendio. Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Lucca è infatti intervenuta lunedì intorno alle 14,15 in via Malfatti a Sant’Alessio per un incendio divampato all’interno di un garage adiacente ad un’abitazione (nella foto dei vigili del fuoco). La squadra dei vigili del fuoco, giunta sul posto, ha provveduto in tempi rapidi allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei luoghi. Il locale è stato comunque devastato dalle fiamme, anche se l’intervento dei vigili ha consentito di circoscrivere il rogo.