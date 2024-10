Capannori (Lucca), 14 ottobre 2024 – Un camion è andato a fuoco nella notte in via Antonio Rossi a Capannori. Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, supportata dall'autobotte, è intervenuta per estinguere l’incendio che ha coinvolto il mezzo in un piazzale di un’autofficina.

Il mezzo era carico di bottiglie di vetro vuote, andate distrutte insieme alla motrice. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Lammari. Le cause sono in fase di accertamento.