Inaugurato dal sindaco lo spazio del Romitorio di San Bartolomeo a Cune

Inaugurato lo "Spazio del Romito" a San Bartolomeo. Giornata di grande festa per la comunità della frazione di Cune, comune di Borgo a Mozzano, che si è ritrovata, come tutti gli anni, a San Bartolomeo: una giornata che resterà a lungo nella memoria perché ha unito alla tradizionale Festa dell’Ascensione che qua viene celebrata tutti gli anni ad un importante momento istituzionale dell’inaugurazione dello "Spazio del Romito" e di altri interventi realizzati nell’ambito del progetto "CaSVi – Cammini di Sviluppo" finanziato da Gal MontagnAppennino.

Il sito viene mantenuto grazie ai lavori di un gruppo di volontari di Cune, dal nome "I Romiti". Domenica 1° giugno, festa doppia con l’Ascensione celebrata con il tradizionale ritrovo nell’area dove è stato preparato dalle abili cuoche locali un gustoso pranzo. A seguire l’ex sindaco Gabriele Matraia, in veste di studioso della storia del paese, fondatore dell’associazione culturale "Acunia", ha illustrato le origini di Cune e dell’odierno Romitorio e ha spiegato i legami della comunità con l’area. Tra le autorità presenti l’assessora Simona Girelli ha illustrato i dettagli e le varie fasi dell’intervento, a seguire è poi intervenuto il sindaco Patrizio Andreuccetti, che ha sottolineato la bellezza di questi progetti che uniscono la comunità e creano opportunità sul territorio. Parole di soddisfazione da parte di Marina Lauri, presidente di Gal MontagnaAppennino. Parole sincere di apprezzamento per quanto realizzato anche da parte di don Francesco Maccari, parroco di Borgo a Mozzano, e di Lucia Tei e Marco Citti in rappresentanza del gruppo dei Romiti. Presenti anche il presidente del Comitato Paesano di Cune Stefano Filippi e i rappresentanti del Comitato Paesano di San Romano. Dopo il doppio taglio del nastro, la festa è proseguita con la celebrazione della Messa, un momento spirituale per concludere la bella giornata di festa e di comunità.

Marco Nicoli