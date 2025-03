Inaugurata la nuova biblioteca civica intitolata al giuslavorista Giuseppe Pera

Inaugurata ieri mattina la Biblioteca Civica Giuseppe Pera di San Martino in Freddana, nei locali adiacenti alla Scuola Media. Dopo accurati lavori di ristrutturazione e adeguamento, la biblioteca torna a essere un punto di riferimento culturale per la comunità, un luogo non solo di studio e lettura, ma anche d’incontro e riflessione. La Rete Bibliotecaria del Comune di Pescaglia, dopo l’inaugurazione della Biblioteca Civica della Casa delle Idee di Fiano-Loppeglia, avvenuta a maggio 2023, si arricchisce quindi di una seconda sede a servizio della Valfreddana e di tutta la comunità. Nel 2026 inoltre, con l’apertura del Nuovo Polo Scolastico di Piegaio, la Rete Bibliotecaria di Pescaglia si arricchirà di una terza sede che servirà i cittadini della Val Pedogna. Alla cerimonia d’inaugurazione sono intervenuti Andrea Bonfanti, Sindaco di Pescaglia; Iacopo Menchetti, assessore del Comune di Camaiore; Roberto Strigoli, assessore del Comune di Bagni di Lucca, Ilaria Milianti, Presidente della Fondazione Giuseppe Pera e in rappresentanza dell’Associazione Territori Antonia D’Aniello e Francesca Avanzinelli. Giuseppe Pera è stato uno dei più illustri giuslavoristi italiani e professore universitario.