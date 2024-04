In servizio un nuovo agente di polizia municipale

Dalla metà di aprile ha preso servizio al Comune di Bagni di Lucca un nuovo agente della polizia municipale ed è stata operata una riorganizzazione dell’intero comando. Una nuova assunzione fortemente voluta dall’amministrazione comunale per implementare il servizio, anche in considerazione della vastità del territorio che richiede una sempre più capillare presenza a tutela e salvaguardia dei cittadini. "Il nostro territorio - afferma il sindaco Paolo Michelini - anche in considerazione delle mutate esigenze, ha bisogno di un maggiore controllo. Con il nuovo organico sarà possibile una rilevante presenza anche nelle nostre frazioni. Sempre in materia di sicurezza e tutela del cittadino l’amministrazione sta procedendo con l’installazione di impianti videosorveglianza e di regolamentazione del traffico".

M.N.