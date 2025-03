In San Romano Roberta Bruzzone “Donne e lavoro“ l’evento finale

Il ciclo di eventi, come annunciato, si aprirà l’8 marzo alle 16 all’Auditorium dell’Agorà con un incontro curato da Simonetta Simonetti sulle Sigaraie della Manifattura. Sempre l’8 marzo, alle 17, al conservatorio Boccherini il concerto della violinista Giulia Rimonada, mentre alle 21 andrà in scena la commedia in Vernacolo “Lo stagnin di via Elisa“ a cura degli Amici dell’Agorà.

Ulteriori incontri saranno dedicati ad altre figure femminili legate al nostro territorio: tra queste la compositrice Marianna Bottini, della quale sarà possibile scoprire la storia e le opere nell’incontro in programma il 14 marzo alla Biblioteca del Conservatorio Boccherini dove è custodito il Fondo donato dalla famiglia. Sabato 15 marzo alla Biblioteca Agorà sarà invece possibile approfondire la conoscenza della poetessa Maria Luisa Spaziani attraverso la visita di parte della sua biblioteca privata donata alla Biblioteca Civica Agorà dalla figlia Oriana Rispoli.

Il calendario prevede altri momenti culturali tra i quali la mostra di fotografie “Ritratti di Donna – donna e lavoro” allestita presso la Chiesa di Santa Caterina, curata dall’associazione Artisticamente, un concerto nell’Auditorium del Conservatorio Boccherini, una commedia in vernacolo a cura degli Amici dell’Agorà, una rappresentazione teatrale a cura delle Donne di Maglia dell’Associazione Teatrale Guarnieri.

Fanno parte del programma anche due momenti sportivi al femminile: un doppio di tennis presso il centro Le Vele di San Donato organizzato da Soroptimist International e la Ego Women Run, che si svolgerà alla Ego Wellness Resort.

In collaborazione con l’Archivio Fotografico Lucchese dal 10 al 28 marzo sarà possibile visitare la mostra “Lina Orselli Ghilardi, fotografa per amore a Lucca”, mentre all’Archivio Storico Comunale, nelle giornate del 12 e 14 marzo, sarà possibile partecipare alle visite guidate ai documenti di archivio su “Vite in Comune: donne e lavoro”. Il 15 marzo all’Auditorium San Romano si terrà un incontro con Roberta Bruzzone organizzato dall’Inner Wheel Club di Lucca sul tema del femminicidio.

Concluderà il calendario il 28 marzo la conferenza organizzata dalla Commissione Pari Opportunità sul tema del lavoro al femminile “Donne e lavoro a Lucca, quanta strada ancora”. Sarà questa l’occasione per analizzare il tema dell’occupazione femminile sul territorio con istituzioni, imprese e sindacati.