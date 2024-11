In ricordo dei caduti. La cerimonia della polizia

Giornata speciale, nella ricorrenza della festività dei morti, anche per le forze dell’ordine. Ieri mattina, nel corso di una sobria cerimonia officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Emanuele, il Questore ha reso onore ai caduti della Polizia di Stato, che hanno sacrificato la vita per la collettività, e alle loro famiglie, cui va la vicinanza di tutti i poliziotti. Un momento di raccoglimento importante, vista anche la giornata e la ricorrenza. Nel frattempo, prosegue il lavoro della polizia per garantire la sicurezza durante le giornate di Lucca Comics & Games. La giornata di ieri è stato il vero banco di prova, vista la grandissima affluenza di appassionati e curiosi. Non sono state rilevate particolari criticità ma si è registrato un sensibile aumento del traffico veicolare e dei pullman in arrivo che ha provocato alcuni rallentamenti in coincidenza con l’ingresso dei parcheggi risolti in tarda mattinata. Un guasto alla segnaletica della linea ferroviaria fra Montecatini e Borgo a Buggiano ha provocato ritardi per i treni in arrivo da Firenze. Vista il maggiore afflusso nel centro storico è stato deciso di far partire i sensi unici pedonali nelle zone particolarmente affollate già dal primo pomeriggio. Oggi ultimo giorno di Lucca Comics, che visto il meteo favorevole, potrebbe essere nuovamente molto affollato.

All’interno di porta San Pietro, inoltre è stato allestito lo stand della Polizia, con tante iniziative e opportunità per tutti coloro che vorranno approfondinre e conoscere meglio il mondo della Polizia.