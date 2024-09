In pista Sport City Day. All’aria aperta e sconnessi

Un appuntamento di grande interesse dedicato ai giovani e al loro rapporto con l’universo dei social è quello di oggi pomeriggio alle 16.30 alla Casa del Boia di via dei Bacchettoni. L’appuntamento, che rientra nel programma “Sport City Day 2024”, promosso da Comune di Lucca e Sport City, proporrà una riflessione qualificata di come lo sport possa essere una sorta di antidoto nei confronti della crescente e dilagante dipendenza dei giovani e giovanissimi rispetto ai social network. Il convegno “Giovani & Social Network: lo sport come antidoto” vedrà gli interventi di Rosaria Sommariva, esperta in medicina del sonno e presidente dell’Associazione Riaccendi il Sorriso, Marco Simonetti, medico odontoiatra e vice-presidente dell’Associazione Riaccendi il Sorriso, Cinzia Castronovo, psicologa e psicoterapeuta dell’Ospedale San Raffaele di Milano e Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra con master in psicologia dell’età evolutiva e adolescenziali. Modererà l’incontro il giornalista Fabrizio Vincenti. A seguire, alle 18.30, ci sarà la consegna degli attestati all’Allegra Brigata. Domani mattina Sport City Day entra nel vivo al Parco Agos alla Terrazza Petroni, lungo il fiume, dalle 10 alle 12.30 quando sarà possibile cimentarsi gratuitamente nalla prova di varie discipline, dal rafting in fiume in canoa o gommone con Lucca Rafting al pattinaggio sulla pista skate con la Lucca Roller Club.

In più passeggiate a cavallo o sul poni con il Centro Equitazione La Luna o le prove sulla bici acrobatica con Lucca Trail Valley. Non mancheranno i percorsi a piedi per grandi e piccoli nel parco verde dell’infinito in collaborazione con l’Asd Marciatori Marliesi e con la Lucca Marathon Club; si potrà giocare a calcio con gli istruttori delle Scuole Calcio di S.Pietro a Vico e S.Donato, coordinati dall’ex giocatore di Torino e Cesena, Giovanni Toschi e ci sarà anche un laboratorio artistico di disegno con la Scuola d’arte Kreativa di Lucca. Sarà un interessante antipasto di un pomeriggio all’insegna dello sport tutto sulle Mura. Domani infatti dalle 15 alle 19.30 spettacolare vetrina con dimostrazioni di ben 54 associazioni sportive, presenti per tutto il pomeriggio dal baluardo Santa Croce al baluardo Santa Maria - Caffè delle Mura.

L.S.