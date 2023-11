In piazza il Villaggio dello sport. Un convegno e due giorni di dimostrazioni grazie al Csi

Si torna a giocare nelle piazze: il villaggio dello sport del CSI infatti fa tappa a Lucca proponendo un fine settimana fitto di appuntamenti per famiglie e giovani che vogliono avvicinarsi allo sport. Si concluderà a Lucca infatti il tour del Villaggio dello Sport del CSI, che avrà la sua ultima data in centro storico, domani (ore 15-18) e domenica (ore 11-18), in piazza San Francesco.

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina all’Infopoint sulle Mura – castello di Porta San Donato, in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente regionale CSI Carlo Faraci, la presidente CSI Lucca Ilaria Orlandini e l’assessore allo Sport Fabio Barsanti. Presente anche l’ex presidente del CSI Lucca, Giulio Landucci.

Spazio dunque al tiro al bersaglio, rugby, dodgeball, pallavolo, basket, karate e molte altre attività ludico-motorie, il tutto accompagnato da grandi aree gonfiabili, per poter garantire grandi attività, in maniera gratuita a tutti gli appassionati e non. L’appuntamento di Lucca è l’evento conclusivo delle 40 tappe dell’edizione 2023 del “CSI in tour, a ciascuno il suo sport“ che ha attraversato tanti luoghi della Toscana portando a tutti lo sport, sani stili di vita e divertimento.

Il tutto mosso dalla volontà di sensibilizzare al massimo i giovani allo sport, grazie anche ad un progetto speciale che aprirà il week-end: un convegno dal titolo “Educare: una missione senza confini“, che si terrà domani alle ore 9.30 nel Salone Arcivescovile in piazzale Arrigoni, organizzato dallo staff del “Csi in tour in Toscana“ e moderato da Alfonso Nardella, referente nazionale CSI, una riflessione sul potenziale dello sport come strumento di educazione e crescita personale, che diventa spesso una vera e propria ancora di salvezza per molti giovani che vivono la complessità della società contemporanea in continuo cambiamento.

Lo scopo del convegno è voler dare risposte significative a chi ancora ha domande sullo sport. Coinvolgendo a pieno la persona, guardando oltre le problematiche, per arrivare così alle fragilità di ognuno. Sono, pertanto, previsti gli interventi di Stefano Pellacani, delegato provinciale Coni Lucca; Antonio Agostinelli, vicepresidente regionale comitato paralimpico; Lorenzo Maffei, giornalista e coordinatore dell’edizione lucchese di Toscana Oggi; Lorenzo Bernardini, presidente Csi di Arezzo, con le conclusioni del convegno affidate alla presidente del Comitato Csi di Lucca Ilaria Orlandini.

La giornata proseguirà dalle 15 alle 18, con le dimostrazioni nel Villaggio dello sport per tutti, allestito in piazza San Francesco con ingresso gratuito. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lucca che si unisce a Regione Toscana, Anci, Coni, Sport e Salute, ANSMes, ed è possibile grazie al sostegno di Regione Toscana, del main sponsor Esselunga, di MenariniGroup, di Decathlon e di Banco BPM.

Rebecca Graziano