In piazza del Giglio spazio a “Ritmica in città“

L’appuntamento è per questo pomeriggio nel pieno del centro storico di Lucca. L’ASD Ginnastica Ritmica Lucca presenta le sue attività al Settembre Lucchese. Nella bellissima cornice di piazza del Giglio si svolgerà, dalle 16 alle 19, l’esibizione della Ginnastica Ritmica Lucca denominata “Ritmica in città 2024”, ormai divenuto appuntamento sportivo tradizionale del Settembre Lucchese. "L’evento - si legge in una nota - è giunto alla sua 14ª edizione ed è realizzato dalla Ginnastica Ritmica Lucca in collaborazione con il Comune, essendo stato selezionato tra i migliori eventi sportivi del ViviLucca2024. Nel centro storico, i passanti, i turisti e gli sportivi si troveranno ad ammirare per un pomeriggio le giovani ginnaste della società lucchese che con la consueta eleganza ed energia, lanceranno, tra la facciata del Teatro del Giglio e il monumento dedicato a Garibaldi, cerchi e clavette. Nel pomeriggio, sfileranno e si esibiranno con esercizi collettivi ed individuali, le ginnaste del settore Silver e quelle più esperte del settore agonistico Gold che hanno partecipato nel 2024 ai campionati di Federazione e degli enti di promozione sportiva nazionale, vincendo numerosi titoli e medaglie. Per le bambine che si vogliono avvicinare alla ginnastica ritmica, sarà possibile anche provare gli attrezzi tipici della ritmica: fune, cerchio, nastro, clavette e palla".