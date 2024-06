In mostra la città vista dai bambini. I lavori ispirati alle foto di “Brevi di-stanze“

Una mostra davverto speciale! Per la prima volta il Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino ospita un evento curato dai bambini. A margine della mostra fotografica “Brevi di-stanze“ di Paolo Pacini (curata da Paolo Bini) conclusasi domenica scorsa, è stata infatti inaugurata ieri pomeriggio la simpatica e variopinta restituzione delle attività svolte dai bambini che hanno partecipato ai laboratori di “Artebambini“ da aprile a oggi. I bambini raccontano come vedono l’arte e la città, in modi incredibilmente creativi e fantasiosi. Partendo dalle luci e dalle ombre, dalle suggestioni del bianco e nero e dei colori delle foto della mostra, grazie ai laboratori di “Artebambini“ sono riusciti a realizzare delle opere davvero speciali e interessanti, andando anche a caccia di monumenti e scorci di Lucca. Splendidi gli accostamenti tra immagini diverse, la loro rielaborazione e anche i titoli scelti per illustrare i lavori. Insomma una piccola grande mostra che merita di essere vista. L’ingresso è libero (orario dalle 15 alle 19): l’esposizione resta aperta solo oggi e domani.