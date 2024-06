"In mostra anche mezzi degli anni dei Reali Carabinieri"

Il 5 giugno si è celebrata la festa dei 210 anni della nascita dell’Arma dei Carabinieri. "Fu Vittorio Emanuele I di Savoia che istituì il Corpo dei Reali Carabinieri, in data 13 luglio 1814 - scrive Mauro Mazzoni (nella foto), presidente nazionale Movimento Monarchici - . La festa è come sempre riuscita magnificamente, con parata e premiazioni dei vari appartenenti all’arma dei carabinieri. In mostra, auto e moto d’epoca, anche degli anni dei Reali Carabinieri. Come mostra la foto, la bandiera Monarchica. Personalmente ripongo la mia fiducia nell’Arma dei Carabinieri".