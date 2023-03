"In Garfagnana si mozzavano teste" Scoppia la polemica su De Gregorio

Martedì sera, ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2, Concita De Gregorio, nel ricordare gli anni in cui lavorava come giornalista a Lucca e si occupava di cronaca nera, ha raccontato di aver visto molte teste mozzate. Dove? "In Garfagnana - ha risposta - si mozzano teste come se piovesse. Si mozzavano, quando c’ero io. Preciso perché i garfagnini sono anche molto permalosi, ma in quel periodo sono state mozzate tre teste, che è una rilevante statistica. Magari hanno smesso". Una serie di affermazioni che non sono passate inosservate e che hanno, appunto, urtato la sensibilità di molti garfagnini. Inutile dire che sui social i commenti sono arrivati a cascata: "Possibile accostare sempre la Garfagnana ad eventi negativi? - si legge fra i commenti -Tra l’altro è la prima volta che sento parlare di queste storie". "I nostri amministratori dovrebbero farsi sentire - scrive un’altra persona - Sarebbe auspicabile un chiarimento dalla giornalista, che riporti le località, noi non ricordiamo. Se si è sbagliata, si affretti a chiede scusa".